Саакашвили сказал адвокату, что объявляет голодовку
22:50 01.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого в пятницу задержали на родине, объявил голодовку и требует встречи с консулом Украины. Об этом журналистам сообщила омбудсмен Грузии Нино Ломджария после встречи с бывшим президентом.
"Когда я вошла, он [Саакашвили] находился у врача и проходил медицинское обследование. Потом нам дали возможность пообщаться в камере. Михаил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку", - сказала Ломджария.
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