0
0
0
НОВОСТИ

Саакашвили сказал адвокату, что объявляет голодовку

22:50 01.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого в пятницу задержали на родине, объявил голодовку и требует встречи с консулом Украины. Об этом журналистам сообщила омбудсмен Грузии Нино Ломджария после встречи с бывшим президентом.

"Когда я вошла, он [Саакашвили] находился у врача и проходил медицинское обследование. Потом нам дали возможность пообщаться в камере. Михаил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку", - сказала Ломджария.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:15 01.10.2021
Лкашенко: Любой самолет будет немедленно посажен, если я...увижу угрозу государству
0
145
22:00 01.10.2021
Песков о задержании Саакашвили: Нам неинтересна его судьба
0
149
19:50 01.10.2021
В Грузии задержан экс-президент Михаил Саакашвили
0
328
19:40 01.10.2021
В Италии привитым "Спутником V" могут предложить дополнительно другую вакцину
0
328
19:36 01.10.2021
Сбербанк оказывает содействие следственным органам по делу Марины Раковой
0
297
19:30 01.10.2021
Америка призывает Турцию больше не покупать оружие в РФ и отказаться от уже купленного
0
321
18:49 01.10.2021
Союз белорусских писателей прекратил свое существование по решению суда
0
349
17:40 01.10.2021
В Белоруссии ликвидировали Хельсинкский комитет
0
344
17:12 01.10.2021
Археологи обнаружили в Китае сосуд с алкогольным напитком возрастом 5 тыс. лет
0
412
17:00 01.10.2021
В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
0
411

Возврат к списку