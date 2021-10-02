В Подмосковье горит склад с мебелью и посудой площадью 800 кв. метров
09:20 02.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Информация о пожаре по улице Мира, дом 5 поступила 1 октября в 23:59 мск. "На момент прибытия первого пожарно- спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление внутри здания. Площадь пожара 800 кв. метров. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе.
В главке уточнили, что склад одноэтажный общей площадью 18 тыс. кв. метров и высотой 6 метров. К тушению пожара от МЧС России привлекаются 29 человек и 10 единиц техники.
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