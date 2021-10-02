0
0
37
НОВОСТИ

В Подмосковье горит склад с мебелью и посудой площадью 800 кв. метров

09:20 02.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар возник на складе с мебелью и посудой в поселке Воровского в Подмосковье, площадь возгорания составляет 800 кв. метров. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о пожаре по улице Мира, дом 5 поступила 1 октября в 23:59 мск. "На момент прибытия первого пожарно- спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление внутри здания. Площадь пожара 800 кв. метров. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе.

В главке уточнили, что склад одноэтажный общей площадью 18 тыс. кв. метров и высотой 6 метров. К тушению пожара от МЧС России привлекаются 29 человек и 10 единиц техники.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:30 02.10.2021
Рекордное количество боевых самолетов ВВС Китая направили к акватории Тайваня - СМИ
0
43
09:10 02.10.2021
Жители Тбилиси спокойно отнеслись к аресту Саакашвили
0
74
22:50 01.10.2021
Саакашвили сказал адвокату, что объявляет голодовку
0
689
22:15 01.10.2021
Лкашенко: Любой самолет будет немедленно посажен, если я...увижу угрозу государству
0
673
22:00 01.10.2021
Песков о задержании Саакашвили: Нам неинтересна его судьба
0
655
19:50 01.10.2021
В Грузии задержан экс-президент Михаил Саакашвили
0
775
19:40 01.10.2021
В Италии привитым "Спутником V" могут предложить дополнительно другую вакцину
0
807
19:36 01.10.2021
Сбербанк оказывает содействие следственным органам по делу Марины Раковой
0
703
19:30 01.10.2021
Америка призывает Турцию больше не покупать оружие в РФ и отказаться от уже купленного
0
890
18:49 01.10.2021
Союз белорусских писателей прекратил свое существование по решению суда
0
779

Возврат к списку