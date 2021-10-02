Рекордное количество боевых самолетов ВВС Китая направили к акватории Тайваня - СМИ

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-воздушные силы (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) за минувшие сутки направили к берегам Тайваня 38 самолетов, что стало рекордным показателем. Об этом сообщила в субботу тайваньская газета "Цзыю шибао".



По данным издания, военная авиация КНР совершила облет акватории к юго-востоку от острова, пройдя над проливом Баши. Среди боевых машин, участвовавших в маневре, - многоцелевые истребители J-16 ("Цзянь-16") и Су-30, бомбардировщики H-6 ("Хун-6"), самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 ("Кунцзин-500"), а также разведчик Y-8 ("Юнь-8").



Как уточнила газета, тайваньские ВВС задействовали авиацию и прочую технику, чтобы отслеживать перемещение самолетов НОАК.



