0
0
0
НОВОСТИ

Рекордное количество боевых самолетов ВВС Китая направили к акватории Тайваня - СМИ

09:30 02.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-воздушные силы (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) за минувшие сутки направили к берегам Тайваня 38 самолетов, что стало рекордным показателем. Об этом сообщила в субботу тайваньская газета "Цзыю шибао".

По данным издания, военная авиация КНР совершила облет акватории к юго-востоку от острова, пройдя над проливом Баши. Среди боевых машин, участвовавших в маневре, - многоцелевые истребители J-16 ("Цзянь-16") и Су-30, бомбардировщики H-6 ("Хун-6"), самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 ("Кунцзин-500"), а также разведчик Y-8 ("Юнь-8").

Как уточнила газета, тайваньские ВВС задействовали авиацию и прочую технику, чтобы отслеживать перемещение самолетов НОАК.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 02.10.2021
В Подмосковье горит склад с мебелью и посудой площадью 800 кв. метров
0
81
09:10 02.10.2021
Жители Тбилиси спокойно отнеслись к аресту Саакашвили
0
86
22:50 01.10.2021
Саакашвили сказал адвокату, что объявляет голодовку
0
698
22:15 01.10.2021
Лкашенко: Любой самолет будет немедленно посажен, если я...увижу угрозу государству
0
678
22:00 01.10.2021
Песков о задержании Саакашвили: Нам неинтересна его судьба
0
661
19:50 01.10.2021
В Грузии задержан экс-президент Михаил Саакашвили
0
781
19:40 01.10.2021
В Италии привитым "Спутником V" могут предложить дополнительно другую вакцину
0
813
19:36 01.10.2021
Сбербанк оказывает содействие следственным органам по делу Марины Раковой
0
708
19:30 01.10.2021
Америка призывает Турцию больше не покупать оружие в РФ и отказаться от уже купленного
0
896
18:49 01.10.2021
Союз белорусских писателей прекратил свое существование по решению суда
0
784

Возврат к списку