В результате хлопка газа в доме в Нижнем Новгороде повреждены две квартиры
11:20 02.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Было выявлено, что повреждены две квартиры - межкомнатные перекрытия и балкон. <…> По результатам осмотра квартир и оценки ущерба будет определен размер материальной помощи людям, у которых пострадало имущество", - отметил Шалабаев.
По его словам, из двух подъездов было эвакуировано 90 человек, для них организован пункт временного размещения в школе № 58, для людей организовано горячее питание, в пункте дежурит бригада врачей. Сейчас в ПВР находится около 50 человек. В настоящий момент в доме проводится обследование, по его результатам будет принято решение о возможности возвращения жильцов в свои квартиры.
Как пояснил журналистам начальник ГУ МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков, сейчас идет укрепление внутренних конструкций в поврежденных комнатах. На месте ЧП работают группировка из более чем 100 человек, в распоряжении которых 60 единиц техники.
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