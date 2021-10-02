В результате хлопка газа в доме в Нижнем Новгороде повреждены две квартиры

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Две квартиры были повреждены в результате хлопка газа в многоквартирном жилом доме по улице Гайдара в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил журналистам в субботу глава города Юрий Шалабаев.



"Было выявлено, что повреждены две квартиры - межкомнатные перекрытия и балкон. <…> По результатам осмотра квартир и оценки ущерба будет определен размер материальной помощи людям, у которых пострадало имущество", - отметил Шалабаев.



По его словам, из двух подъездов было эвакуировано 90 человек, для них организован пункт временного размещения в школе № 58, для людей организовано горячее питание, в пункте дежурит бригада врачей. Сейчас в ПВР находится около 50 человек. В настоящий момент в доме проводится обследование, по его результатам будет принято решение о возможности возвращения жильцов в свои квартиры.



Как пояснил журналистам начальник ГУ МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков, сейчас идет укрепление внутренних конструкций в поврежденных комнатах. На месте ЧП работают группировка из более чем 100 человек, в распоряжении которых 60 единиц техники.





