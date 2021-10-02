После сообщения о "минировании" посольства Белоруссии в Москве полиция начала проверку
11:30 02.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Днем 1 октября в полицию поступило сообщение от сотрудников службы безопасности посольства Белоруссии, которые сообщили, что им на электронную почту поступило письмо с угрозой взрыва. Полицейские, прибыв на место, обследовали прилегающую территорию посольства Белоруссии, взрывоопасные вещества и взрывные устройства обнаружены не были. По данному факту проводится доследственная проверка", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, по данным источника, в пятницу проверки после угрозы взрыва проводились в ресторане "Кайф Бургер" на Никольской улице, где эвакуировали 25 человек, а также в центральном офисе "Мегафон". "Во всех случаях информация о "минировании" оказалась ложной. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
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