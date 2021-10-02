Задержанному в Грузии Саакашвили предоставит помощь МИД Украины

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина предоставит необходимую поддержку задержанному в Грузии главе исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаилу Саакашвили, так как он имеет гражданство страны. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



"Это наш гражданин, мы будем предоставлять ему соответствующую поддержку. Сегодня утром представитель посольства Грузии прибудет в МИД по нашему вызову, с ним все это будет обсуждаться", - прокомментировал он ситуацию украинскому изданию "Лига".



Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в пятницу сообщил о задержании Саакашвили. Он сейчас находится в тюрьме города Рустави. До этого Саакашвили объявил, что приурочил возвращение на родину спустя восемь лет после отъезда именно к выборам в местные органы власти, которые проходят в субботу.



