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После хлопка газа в жилом доме власти Нижнего Новгорода объявили режим ЧС

12:30 02.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Нижнего Новгорода объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после хлопка газа в многоэтажном доме на улице Гайдара, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщил в субботу глава города Юрий Шалабаев.

"Объявлен муниципальный уровень чрезвычайной ситуации", - сказал он.

Сообщение о хлопке газа в квартире на девятом этаже дома по улице Гайдара поступило в экстренные службы в 07:10 мск в субботу. По уточненным данным, пострадали 47-летний мужчина и 55-летняя женщина, их госпитализировали в ожоговый центр Приволжского исследовательского медуниверситета. Пострадавшие находятся в реанимации. В результате хлопка газа произошло частичное обрушение балкона и межтамбурных перекрытий, угрозы обрушения несущих конструкций дома нет. По данным МЧС РФ, из дома были эвакуированы 100 человек.

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