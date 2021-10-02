После хлопка газа в жилом доме власти Нижнего Новгорода объявили режим ЧС

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Нижнего Новгорода объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после хлопка газа в многоэтажном доме на улице Гайдара, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщил в субботу глава города Юрий Шалабаев.



"Объявлен муниципальный уровень чрезвычайной ситуации", - сказал он.



Сообщение о хлопке газа в квартире на девятом этаже дома по улице Гайдара поступило в экстренные службы в 07:10 мск в субботу. По уточненным данным, пострадали 47-летний мужчина и 55-летняя женщина, их госпитализировали в ожоговый центр Приволжского исследовательского медуниверситета. Пострадавшие находятся в реанимации. В результате хлопка газа произошло частичное обрушение балкона и межтамбурных перекрытий, угрозы обрушения несущих конструкций дома нет. По данным МЧС РФ, из дома были эвакуированы 100 человек.



