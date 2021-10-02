В ходе акций протеста в Белоруссии никогда в упор не стреляли даже в радикалов - Лукашенко

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг утверждения, согласно которым как минимум четыре человека из числа противников власти погибли во время протестных выступлений после выборов главы государства. Он подчеркнул, что в республике никогда в упор не стреляли даже в радикалов.



"Вы сказали о четырех погибших в результате протестных акций. Назовите их фамилии", - попросил Лукашенко обозревателя телекомпании Си-эн-эн Мэтью Чанса во время интервью, полную версию которого в субботу показал телеканал "Беларусь-1". Журналист до этого заявил, что ему известно как минимум о четырех подобных случаях.



"Не надо валить все в одну кучу. Никаких четырех погибших не было", - указал президент. Он подчеркнул, что в Белоруссии "никогда в упор не стреляли ни в одного оппозиционера и даже радикала". "А вы недавно и на Си-эн-эн показывали, как в Конгрессе США застрелили девушку - героя США. Это что? Это не нарушение прав человека? И вы стыдливо это замалчиваете", - напомнил Лукашенко.



Он уточнил, что ему известно только об одном случае в Белоруссии. "Я знаю, что на баррикадах 8 или 9 августа, когда <...> управляемые из-за рубежа [лица] ринулись на силы правопорядка и были применены спецсредства, человек поднял светошумовую гранату, пытался бросить в силы правопорядка и был ранен. Я знаю этот случай", - отметил президент. Он подчеркнул, что в данном случае "не милиция пришла к этому человеку и его убила, он пришел убивать". "Вот это я знаю, а все остальное в тот период... Можно приписать все что угодно, - добавил Лукашенко. - Кто-то от ковида умер, от астмы, от онкологии, а наши протестуны всех записывали в этот список".



