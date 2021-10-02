В ходе акций протеста в Белоруссии никогда в упор не стреляли даже в радикалов - Лукашенко
13:20 02.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Вы сказали о четырех погибших в результате протестных акций. Назовите их фамилии", - попросил Лукашенко обозревателя телекомпании Си-эн-эн Мэтью Чанса во время интервью, полную версию которого в субботу показал телеканал "Беларусь-1". Журналист до этого заявил, что ему известно как минимум о четырех подобных случаях.
"Не надо валить все в одну кучу. Никаких четырех погибших не было", - указал президент. Он подчеркнул, что в Белоруссии "никогда в упор не стреляли ни в одного оппозиционера и даже радикала". "А вы недавно и на Си-эн-эн показывали, как в Конгрессе США застрелили девушку - героя США. Это что? Это не нарушение прав человека? И вы стыдливо это замалчиваете", - напомнил Лукашенко.
Он уточнил, что ему известно только об одном случае в Белоруссии. "Я знаю, что на баррикадах 8 или 9 августа, когда <...> управляемые из-за рубежа [лица] ринулись на силы правопорядка и были применены спецсредства, человек поднял светошумовую гранату, пытался бросить в силы правопорядка и был ранен. Я знаю этот случай", - отметил президент. Он подчеркнул, что в данном случае "не милиция пришла к этому человеку и его убила, он пришел убивать". "Вот это я знаю, а все остальное в тот период... Можно приписать все что угодно, - добавил Лукашенко. - Кто-то от ковида умер, от астмы, от онкологии, а наши протестуны всех записывали в этот список".
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