0
0
104
НОВОСТИ

Почти сутки нет связи с журналистом Геннадием Можейко в Минске - редакция "Комсомольской правды"

13:35 02.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Редакция "Комсомольской правды" почти сутки не может связаться с журналистом Геннадием Можейко в Минске. Об этом ТАСС сообщил главный редактор издания Владимир Сунгоркин.

Ранее ряд СМИ сообщил о задержании журналиста "Комсомольской правды в Белоруссии " Геннадия Можейко. Он был автором статьи о смерти Андрея Зельцера.

"Он не отвечает нам с 16:00 мск пятницы. Он живет без семьи. Мы стали искать родителей, но они тоже не отвечают, возможно, их нет дома. Официальные органы пока ничего нам не говорят. То, что он пропал куда-то и не выходит на связь, мы подтверждаем", - сказал собеседник ТАСС.

Сунгоркин также проинформировал, что журналист в эти дни должен находиться в Минске, служебных командировок в Москву не планировал. "Нам неизвестно о командировках, при этом он мог куда-то поехать в частном порядке", - указал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:20 02.10.2021
В Кабуле прошла встреча назначенного талибами главы МИД Афганистана с послом Узбекистана
0
0
14:10 02.10.2021
На 5 октября назначены переговоры глав МИД Франции и США
0
34
13:20 02.10.2021
В ходе акций протеста в Белоруссии никогда в упор не стреляли даже в радикалов - Лукашенко
0
114
12:30 02.10.2021
После хлопка газа в жилом доме власти Нижнего Новгорода объявили режим ЧС
0
188
12:20 02.10.2021
Задержанному в Грузии Саакашвили предоставит помощь МИД Украины
0
208
11:30 02.10.2021
После сообщения о "минировании" посольства Белоруссии в Москве полиция начала проверку
0
255
11:20 02.10.2021
В результате хлопка газа в доме в Нижнем Новгороде повреждены две квартиры
0
248
10:30 02.10.2021
За информацию об убийце трех студенток в Гае власти Оренбуржья выплатят 1 млн руб.
0
343
10:20 02.10.2021
Под Пензой из-за ДТП повреждены платформа и 100 метров железнодорожного полотна
0
316
09:30 02.10.2021
Рекордное количество боевых самолетов ВВС Китая направили к акватории Тайваня - СМИ
0
331

Возврат к списку