Почти сутки нет связи с журналистом Геннадием Можейко в Минске - редакция "Комсомольской правды"
13:35 02.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее ряд СМИ сообщил о задержании журналиста "Комсомольской правды в Белоруссии " Геннадия Можейко. Он был автором статьи о смерти Андрея Зельцера.
"Он не отвечает нам с 16:00 мск пятницы. Он живет без семьи. Мы стали искать родителей, но они тоже не отвечают, возможно, их нет дома. Официальные органы пока ничего нам не говорят. То, что он пропал куда-то и не выходит на связь, мы подтверждаем", - сказал собеседник ТАСС.
Сунгоркин также проинформировал, что журналист в эти дни должен находиться в Минске, служебных командировок в Москву не планировал. "Нам неизвестно о командировках, при этом он мог куда-то поехать в частном порядке", - указал он.
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