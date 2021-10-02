РФ и США обсудили взаимное признание сертификатов вакцинации в Женеве
15:20 02.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Они услышали аргументы, понимают, что это рационально, потому что одобрение вакцины для продажи на рынке и одобрение препарата как профилактики непосредственно заболевания COVID-19 - это разные процессы", - отметил министр.
"Думаю, что коллеги очень грамотные, информированные, и они оценят наши слова, и мы вернемся к этому разговору", - констатировал Мурашко.
Министр уточнил, что речь идет "о признании не вакцин, а сертификатов, а также об эффективности профилактических мер".
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