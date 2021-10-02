С космического аппарата BepiColombo получен первый снимок Меркурия
15:35 02.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Благодаря совместной европейско-японской миссии BepiColombo удалось запечатлеть вид Меркурия 1 октября 2021 года, когда космический аппарат пролетал мимо планеты", - говорится в пресс-релизе ЕКА.
Черно-белый снимок был сделан в 02:44 мск, когда зонд находился в 2 418 километрах от Меркурия. Заснятая зона представляет собой часть северного полушария планеты, где расположены кратеры Кальвино и Лермонтов, а также равнина Сихту. ЕКА ожидает получить более подробные снимки в субботу.
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