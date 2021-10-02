Прямая трансляция с Байконура: в космос на съемки
15:10 02.10.2021
«Вызов» — первый в мире художественный фильм, съемки которого пройдут на Международной космической станции. Возвращение экипажа на Землю запланировано на 17 октября.
Прямая трансляция пуска ракеты (11.30 — прямое включение с космодрома Байконур, телемост со студией «Роскосмос ТВ»;12.00 — пуск ракеты) также будет организована в кинотеатре «Космос» - с уникальной возможностью следить на большом экране за предполетной подготовкой и самим процессом запуска космического корабля.
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