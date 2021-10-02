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НОВОСТИ

Прямая трансляция с Байконура: в космос на съемки

15:10 02.10.2021

Во вторник 5 октября Первый канал с 5 утра и до полудня будет вести прямую телевизионную и онлайн-трансляцию с космодрома Байконур, где впервые в истории космонавтики произойдет беспрецедентное событие: на корабле «Союз МС-19» в космос отправятся участники нового научно-просветительского проекта — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров.
«Вызов» — первый в мире художественный фильм, съемки которого пройдут на Международной космической станции. Возвращение экипажа на Землю запланировано на 17 октября.
Прямая трансляция пуска ракеты (11.30 — прямое включение с космодрома Байконур, телемост со студией «Роскосмос ТВ»;12.00 — пуск ракеты) также будет организована в кинотеатре «Космос» - с уникальной возможностью следить на большом экране за предполетной подготовкой и самим процессом запуска космического корабля.

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