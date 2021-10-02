Зеленский не ответил на вопрос журналистки о перспективе тюрьмы за санкции против СМИ
17:30 02.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Вы ввели санкции против издания "Страна". Понимаете ли вы, что рано или поздно сядете за это в тюрьму?" - цитирует издание вопрос своей сотрудницы главе государства. После этого, по информации "Страны", репортера грубо оттеснили охранники, которые также попытались вырвать из ее рук мобильный телефон. В свою очередь Зеленский прошел мимо.
"На вопрос он не ответил, но он его услышал. И рано или поздно ответит. В суде ответит", - прокомментировал ситуацию главный редактор издания Игорь Гужва.
"Страна" отмечает, что перед прибытием кортежа президента охрана пыталась разогнать сотрудников СМИ, собравшихся у входа в отель, где проходит заседание фракции. "Сначала журналистов пресс-служба срочно захотела согнать в пресс-центр на "важный пресс-брифинг". А затем вмешался представитель госохраны, заявив, что всем журналистам нужно идти в пресс-центр. Аргументировал он это решением организаторов, которые якобы запретили снимать прилегающую территорию из-за предстоящих мероприятий", - указывает издание.
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