Форум науки и технологий в Японии открылся в режиме онлайн
17:40 02.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Наш форум представляет собой платформу для обсуждения достоинств и недостатков науки и технологий, а также для рассмотрения долгосрочной перспективы развития человечества, - подчеркнул во вступительном слове председатель этой международной конференции Хироси Комияма. - Мы должны приложить все усилия для объединения наших знаний. Наука и технологии могут привести нас как к светлому, так и к мрачному будущему. Поэтому нам следует преодолеть разрозненность в области академических исследований, политики и производства ради поиска пути к благополучному завтрашнему дню".
После Комиямы с приветственным словом выступил почетный председатель форума, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. "В нынешнем году на конференции будет обсужден ряд актуальных вопросов: от изменения климата до глобального здравоохранения, от энергетики до медицины. Тем для дискуссий достаточно много, потому что нам предстоит справиться с широким спектром вызовов. Однако, как я убежден, чем сложнее трудности, тем больше участники нашего форума заинтересованы в их преодолении", - подчеркнул он.
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