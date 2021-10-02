Форум науки и технологий в Японии открылся в режиме онлайн

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный форум науки и технологий в обществе, в котором ежегодно участвуют сотни ученых, предпринимателей, политических и общественных деятелей из более чем 150 стран, включая Россию, в субботу второй год подряд из-за пандемии начал свою работу не в международном центре в японском городе Киото, а в режиме онлайн.



"Наш форум представляет собой платформу для обсуждения достоинств и недостатков науки и технологий, а также для рассмотрения долгосрочной перспективы развития человечества, - подчеркнул во вступительном слове председатель этой международной конференции Хироси Комияма. - Мы должны приложить все усилия для объединения наших знаний. Наука и технологии могут привести нас как к светлому, так и к мрачному будущему. Поэтому нам следует преодолеть разрозненность в области академических исследований, политики и производства ради поиска пути к благополучному завтрашнему дню".



После Комиямы с приветственным словом выступил почетный председатель форума, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. "В нынешнем году на конференции будет обсужден ряд актуальных вопросов: от изменения климата до глобального здравоохранения, от энергетики до медицины. Тем для дискуссий достаточно много, потому что нам предстоит справиться с широким спектром вызовов. Однако, как я убежден, чем сложнее трудности, тем больше участники нашего форума заинтересованы в их преодолении", - подчеркнул он.



