Закон о реформе "Укроборонпром" подписан президентом Украины
18:10 02.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Принятие закона позволит усилить обороноспособность Украины, структурно перезагрузить 118 разрозненных предприятий "Укроборонпрома", - написал он на странице в "Фейсбуке". По его словам, закон позволит "создавать совместные предприятия с отечественными и иностранными партнерами, осуществлять передачу технологий, а также привлекать прямые инвестиции, в том числе иностранные, с целью изготовления современных образцов вооружения и военной техники".
Верховная рада 13 июля приняла законопроект о ликвидации государственного концерна "Укроборонпром" и преобразовании его в государственное акционерное общество. Планируется создать холдинг "Оборонительные системы Украины", объединяющий 65 предприятий, а также отдельный аэрокосмический холдинг.
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