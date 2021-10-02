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Закон о реформе "Укроборонпром" подписан президентом Украины

18:10 02.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформе государственного концерна "Укроборонпром". Об этом в субботу сообщил гендиректор предприятия Юрий Гусев.

"Принятие закона позволит усилить обороноспособность Украины, структурно перезагрузить 118 разрозненных предприятий "Укроборонпрома", - написал он на странице в "Фейсбуке". По его словам, закон позволит "создавать совместные предприятия с отечественными и иностранными партнерами, осуществлять передачу технологий, а также привлекать прямые инвестиции, в том числе иностранные, с целью изготовления современных образцов вооружения и военной техники".

Верховная рада 13 июля приняла законопроект о ликвидации государственного концерна "Укроборонпром" и преобразовании его в государственное акционерное общество. Планируется создать холдинг "Оборонительные системы Украины", объединяющий 65 предприятий, а также отдельный аэрокосмический холдинг.

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