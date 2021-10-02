Собраны подписи, необходимые для отзыва спикера Рады - пресс-секретарь "Слуги народа"
19:20 02.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"По состоянию на 17:30 (совпадает с мск) под коллективной инициативой об отзыве председателя Верховной рады Украины собрано более 150 подписей народных депутатов Украины", - написала Палийчук в телеграм-канале.
Ранее пресс-служба "Слуги народа" сообщала о начале сбора подписей для отставки спикера Рады. Процесс происходил во время выездного заседания фракции в Трускавце Львовской области. Позже депутат Алексей Устенко сообщил, что уже собрано их необходимое количество.
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