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Госфильмофонд поделит доход от "золотой коллекции" "Ленфильма" со студией - Голикова

19:40 02.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доходы от "золотой коллекции" киностудии "Ленфильм" будут получать в равной пропорции сама студия и Госфильмофонд. Об этом по итогам совещания по вопросам развития петербургской киноплощадки заявила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Участники совещания пришли к мнению, что "золотая коллекция" ленфильмовская, все доходы, которые будут получаться от "золотой коллекции", будут делиться в пропорции 50/50. Пятьдесят [процентов] - это будет "Ленфильм", и 50 [процентов] - это будет Госфильмофонд. Мне кажется, что это тоже определенное знаковое решение, к которому очень долго шли. Нам есть, чем гордиться, "Ленфильму" есть, чем гордиться. И я думаю, что наши зрители еще долго и с большим интересом будут смотреть те великолепные произведения, которые сегодня находятся в "золотой коллекции" "Ленфильма", - сказала Голикова.

Вице-премьер отметила, что на совещании генеральным директором студии была презентована стратегия развития "Ленфильма". "Она всеми поддержана, одобрена, всеми согласована. Мы видим, что уже начиная с 2022 года Ленфильм будет безубыточным предприятием, а значит, исполнено указание президента ровно это сделать", - констатировала она.

Голикова рассказала, что в стратегии отражена инфраструктурная составляющая, составляющие, связанные с кинопроизводством, образовательным процессом, поддержкой дебютного кино, музейно-выставочным комплексом. "И, конечно, я не могу не сказать о взаимодействии с городом, потому что киностудия интегрирована в город, это его неотъемлемая часть", - добавила она.

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