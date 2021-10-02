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НОВОСТИ

В 2022 году будет произведена первая украинская вакцина от коронавируса

20:40 02.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко пообещал президенту Владимиру Зеленскому, что производство первой украинской вакцины от коронавируса начнется в 2022 году. Такой разговор между ними состоялся в субботу во время выездного заседания фракции "Слуга народа" в городе Трускавец Львовской области.

"У меня вопрос, когда мы будем производить собственную вакцину. Я не видел этого в вашей программе. Когда мы будем производить вакцины от разных болезней на Украине?" - поинтересовался президент у министра здравоохранения во время заседания фракции, которое транслировал телеканал "Дом". В ответ на его вопрос глава Минздрава заявил: "У нас в Харькове уже начался монтаж линии для производства инактивированной вакцины против гриппа и COVID-19 - это одни из первых. <...> До конца года мы будем знать четкие детали, но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина".

В декабре прошлого года председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук после встречи с руководством Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявил, что украинская компания "Биолек" в Харькове способна наладить производство около 700 тыс. доз российской вакцины от коронавируса в месяц. По его словам, на предприятии в Харькове есть возможность увеличить объем производства вакцины, а также производить вакцину на экспорт. Однако власти Киева отказались от этой идеи.

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