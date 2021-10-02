Алжирские власти отозвали своего посла из Франции для консультации
20:40 02.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По какой именно причине алжирские власти пошли на такой шаг, оно не уточнило, отметив лишь, что полный текст заявления на данный счет будет опубликован позднее.
Между тем дипломатический демарш североафриканской республики происходит на фоне кризиса, вызванного решением Парижа вдвое сократить количество выдаваемых алжирцам виз. О таком решении, которое затрагивает и Марокко, 29 сентября объявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. Директива также касается Туниса, однако выдача виз его гражданам уменьшается на 30%. Как пояснил руководитель внешнеполитического ведомства, такие меры вводятся, чтобы побудить эти страны принимать назад своих граждан, среди которых встречаются радикальные исламисты.
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