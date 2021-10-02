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В ноябре будет представлен новый проект конституции Белоруссии

21:15 02.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Итоговый проект новой Конституции Белоруссии может быть представлен для публичного обсуждения не позднее 7 ноября. Об этом сообщил Директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил", член Конституционной комиссии Юрий Воскресенский в эфире YouTube-канала проекта ОНТ "Главный. Тур" в субботу.

"Думаю, текст [проекта конституции], который будет предоставлен, наверное, не позднее 7 ноября для уже публичного обсуждения для граждан Беларуси, будет уже идеально вышлифован", - сказал Воскресенский.

Он напомнил, что на недавнем заседании Конституционной комиссии с участием президента Александра Лукашенко был рассмотрен ряд спорных вопросов, по которым не найден компромисс, теперь доработкой проекта основного закона в сжатые сроки займутся эксперты-юристы. "Дальше должны подключиться президентские юристы, те, которые визируют законы, пишут законопроекты, подзаконные акты - то есть высокопрофессиональные юристы с управленцами высокого уровня, чтобы дошлифовать спорные разделы, которые остались, - сказал эксперт. - А у нас практически остался [несогласованным] один - о Всебелорусском народном собрании и его полномочиях, формировании".

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