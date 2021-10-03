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Санкции против "Северного потока 2" вызвали кадровый кризис в Госдепе США - СМИ

09:00 03.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующая администрация США столкнулась с нехваткой кадров из-за того, что американский сенатор-республиканец Тед Круз (от штата Техас) задерживает утверждение десятков кандидатов на посты в Госдепартаменте США, пытаясь таким образом добиться введения Вашингтоном новых санкций против проекта "Северный поток - 2". Об этом сообщила в субботу газета "Нью-Йорк таймс".

Как отмечает издание, "ожесточенная борьба с сенатором от Техаса Тедом Крузом из-за российского газопровода, по словам официальных лиц администрации Байдена, вызвала кадровый кризис". В публикации констатируется, что Круз "задерживает утверждение десятков кандидатур в Госдепартаменте, включая 59 возможных послов". Республиканец "обещает заблокировать еще десятки" назначений, говорится в материале.

"Это по-настоящему подрывает процесс обеспечения национальной безопасности страны", - приводит газета слова сенатора Роберта Менендеса (демократ от штата Нью-Джерси), который является председателем комитета по иностранным делам верхней палаты Конгресса США. "В данном случае имеет место беспрецедентная и полная задержка утверждений всех кандидатур, независимо от того, имеют ли они какое-то отношение к рассматриваемому политическому вопросу", - подчеркнул Менендес. "Я не видел ничего подобного за 30 лет работы в сфере внешней политики, - сказал законодатель. - Это беспрецедентно".

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