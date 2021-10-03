Санкции против "Северного потока 2" вызвали кадровый кризис в Госдепе США - СМИ
09:00 03.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как отмечает издание, "ожесточенная борьба с сенатором от Техаса Тедом Крузом из-за российского газопровода, по словам официальных лиц администрации Байдена, вызвала кадровый кризис". В публикации констатируется, что Круз "задерживает утверждение десятков кандидатур в Госдепартаменте, включая 59 возможных послов". Республиканец "обещает заблокировать еще десятки" назначений, говорится в материале.
"Это по-настоящему подрывает процесс обеспечения национальной безопасности страны", - приводит газета слова сенатора Роберта Менендеса (демократ от штата Нью-Джерси), который является председателем комитета по иностранным делам верхней палаты Конгресса США. "В данном случае имеет место беспрецедентная и полная задержка утверждений всех кандидатур, независимо от того, имеют ли они какое-то отношение к рассматриваемому политическому вопросу", - подчеркнул Менендес. "Я не видел ничего подобного за 30 лет работы в сфере внешней политики, - сказал законодатель. - Это беспрецедентно".
НОВОСТИ
- 09:47 03.10.2021
- Бюджетные расходы на "национальную оборону" в РФ превысят расходы на "национальную экономику"
- 09:33 03.10.2021
- ВВС Китая подняли в воздух около 40 военных самолетов для вылета к акватории Тайваня
- 09:15 03.10.2021
- Около 10 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, 3 октября
- 21:15 02.10.2021
- В ноябре будет представлен новый проект конституции Белоруссии
- 20:40 02.10.2021
- Алжирские власти отозвали своего посла из Франции для консультации
- 20:40 02.10.2021
- В 2022 году будет произведена первая украинская вакцина от коронавируса
- 19:40 02.10.2021
- Госфильмофонд поделит доход от "золотой коллекции" "Ленфильма" со студией - Голикова
- 19:30 02.10.2021
- Андрей Дубровский, актер театра и кино, умер в возрасте 64 лет
- 19:20 02.10.2021
- Собраны подписи, необходимые для отзыва спикера Рады - пресс-секретарь "Слуги народа"
- 18:20 02.10.2021
- Почти 30% жителей Литвы предпочитают российские СМИ - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать