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Около 10 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, 3 октября

09:15 03.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями и до плюс 10 градусов ожидаются в воскресенье в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 8 до 10 градусов тепла. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до плюс 3 градусов.

Ветер восточный и юго-восточный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 762 мм ртутного столба.

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