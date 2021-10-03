Около 10 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, 3 октября
09:15 03.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Днем в столице будет от 8 до 10 градусов тепла. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до плюс 3 градусов.
Ветер восточный и юго-восточный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 762 мм ртутного столба.
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