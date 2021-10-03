0
0
56
НОВОСТИ

ВВС Китая подняли в воздух около 40 военных самолетов для вылета к акватории Тайваня

09:33 03.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 2 октября опять предприняли массовый вылет к акватории Тайваня, поставив новый рекорд. Как сообщило в воскресенье Центральное информационное агентство Тайваня, в общей сложности в маневре участвовали 39 самолетов.

Днем ранее тайваньская газета "Цзыю шибао" проинформировала, что 1 октября военная авиация КНР совершила облет акватории к юго-востоку от острова, пройдя над проливом Баши. Количество поднятых в воздух самолетов НОАК тогда составило 38 единиц.

По данным оборонного ведомства Тайваня, на этот раз в операции в дневное время участвовали 14 многоцелевых истребителей J-16 ("Цзянь-16") и четыре Су-30, а также два разведчика Y-8 ("Юнь-8"). В темное время суток над прилегающей к острову акваторией были замечены еще 19 боевых машин: 12 J-16, шесть Су-30 и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 ("Кунцзин-500").

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:47 03.10.2021
Бюджетные расходы на "национальную оборону" в РФ превысят расходы на "национальную экономику"
0
71
09:15 03.10.2021
Около 10 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, 3 октября
0
103
09:00 03.10.2021
Санкции против "Северного потока 2" вызвали кадровый кризис в Госдепе США - СМИ
0
145
21:15 02.10.2021
В ноябре будет представлен новый проект конституции Белоруссии
0
734
20:40 02.10.2021
Алжирские власти отозвали своего посла из Франции для консультации
0
826
20:40 02.10.2021
В 2022 году будет произведена первая украинская вакцина от коронавируса
0
750
19:40 02.10.2021
Госфильмофонд поделит доход от "золотой коллекции" "Ленфильма" со студией - Голикова
0
639
19:30 02.10.2021
Андрей Дубровский, актер театра и кино, умер в возрасте 64 лет
0
917
19:20 02.10.2021
Собраны подписи, необходимые для отзыва спикера Рады - пресс-секретарь "Слуги народа"
0
684
18:20 02.10.2021
Почти 30% жителей Литвы предпочитают российские СМИ - опрос
0
770

Возврат к списку