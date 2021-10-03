ВВС Китая подняли в воздух около 40 военных самолетов для вылета к акватории Тайваня

09:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 2 октября опять предприняли массовый вылет к акватории Тайваня, поставив новый рекорд. Как сообщило в воскресенье Центральное информационное агентство Тайваня, в общей сложности в маневре участвовали 39 самолетов.

Днем ранее тайваньская газета "Цзыю шибао" проинформировала, что 1 октября военная авиация КНР совершила облет акватории к юго-востоку от острова, пройдя над проливом Баши. Количество поднятых в воздух самолетов НОАК тогда составило 38 единиц.

По данным оборонного ведомства Тайваня, на этот раз в операции в дневное время участвовали 14 многоцелевых истребителей J-16 ("Цзянь-16") и четыре Су-30, а также два разведчика Y-8 ("Юнь-8"). В темное время суток над прилегающей к острову акваторией были замечены еще 19 боевых машин: 12 J-16, шесть Су-30 и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 ("Кунцзин-500").