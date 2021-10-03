0
0
9
НОВОСТИ

Бюджетные расходы на "национальную оборону" в РФ превысят расходы на "национальную экономику"

09:47 03.10.2021 Источник: РБК

Расходы федерального бюджета по разделу «Национальная оборона» в 2022 году вновь будут выше, чем по разделу «Национальная экономика», после двух лет перевеса гражданского направления, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2022–2024 годы. Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на предстоящую трехлетку 30 сентября.

В 2022 году федеральный центр потратит на оборону более 3,5 трлн руб. — почти 15% общих расходов, или 2,6% прогнозируемого ВВП страны. На экономику будет направлено чуть менее — 3,46 трлн руб. Крупнейшим разделом федерального бюджета традиционно остается социальная политика — более 5,8 трлн руб. на 2022 год.

В 2020 году расходы на национальную экономику опередили военный бюджет, что произошло впервые с 2014 года. В текущем году «экономический» раздел вновь обойдется государству дороже: по состоянию на 27 сентября Минфин планирует, что по этому разделу будут потрачены более 3,6 трлн руб. — против 3,4 трлн руб. на оборону, следует из данных госпортала «Электронный бюджет».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:33 03.10.2021
ВВС Китая подняли в воздух около 40 военных самолетов для вылета к акватории Тайваня
0
104
09:15 03.10.2021
Около 10 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, 3 октября
0
103
09:00 03.10.2021
Санкции против "Северного потока 2" вызвали кадровый кризис в Госдепе США - СМИ
0
145
21:15 02.10.2021
В ноябре будет представлен новый проект конституции Белоруссии
0
734
20:40 02.10.2021
Алжирские власти отозвали своего посла из Франции для консультации
0
826
20:40 02.10.2021
В 2022 году будет произведена первая украинская вакцина от коронавируса
0
750
19:40 02.10.2021
Госфильмофонд поделит доход от "золотой коллекции" "Ленфильма" со студией - Голикова
0
639
19:30 02.10.2021
Андрей Дубровский, актер театра и кино, умер в возрасте 64 лет
0
917
19:20 02.10.2021
Собраны подписи, необходимые для отзыва спикера Рады - пресс-секретарь "Слуги народа"
0
684
18:20 02.10.2021
Почти 30% жителей Литвы предпочитают российские СМИ - опрос
0
770

Возврат к списку