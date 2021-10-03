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НОВОСТИ

Бразилия. Протестующие требуют отставки президента Болсонару

10:50 03.10.2021 Источник: Интерфакс

Массовые акции протеста против президента Бразилии Жаира Болсонару прошли в крупных городах страны, сообщают в воскресенье латиноамериканские СМИ.

Среди лозунгов протестующих - "Болсонару - вон", "Болсонару должен уйти, объявим ему импичмент". В столице страны демонстранты прошли по центральным улицам до здания бразильского парламента.

Участники протестов выражают недовольство ухудшением уровня жизни, ростом безработицы и голода, а также ценами на топливо и тем, как правительство реагировало на пандемию коронавируса.

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