Зеленский считает, что встреча с Путиным тет-а-тет может быть результативной
12:06 03.10.2021 Источник: Интерфакс
"Если будет встреча тет-а-тет, не надо сосредотачиваться на конкретной адженде (повестке дня - ИФ). Я думаю, там будет результат, потому что российскому народу он тоже нужен", - сказал Зеленский в воскресенье на брифинге в Трускавце Львовской области по итогам его встречи с членами парламентской фракции "Слуга народа".
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