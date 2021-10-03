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Зеленский считает, что встреча с Путиным тет-а-тет может быть результативной

12:06 03.10.2021 Источник: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его личная встреча с российским коллегой Владимиром Путиным может быть результативной.

"Если будет встреча тет-а-тет, не надо сосредотачиваться на конкретной адженде (повестке дня - ИФ). Я думаю, там будет результат, потому что российскому народу он тоже нужен", - сказал Зеленский в воскресенье на брифинге в Трускавце Львовской области по итогам его встречи с членами парламентской фракции "Слуга народа".

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