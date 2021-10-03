0
0
143
НОВОСТИ

В России поставлен новый антирекорд по числу смертей от COVID-19

11:55 03.10.2021 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 25 тыс. 769 случаев, умерли за сутки 890 пациентов, это новый антирекорд по числу скончавшихся за пандемию, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 25 769 в 85регионах, в том числе выявлено активно 2 247(8,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Рост числа новых заболевших коронавирусом за сутки составил 550, накануне сообщалось о 25 тыс. 219 заражениях, данные последних трех дней соотносятся с данными второй декады июля, когда в РФ наблюдался подъем заболеваемости, вызванный штаммом "дельта". Аналогичная ситуация наблюдается и в настоящий момент.

Рост идет в большинстве регионов, наибольшее число новых заражений зафиксировано в Москве - 4 тыс. 294 случая, это максимум с 18 июля, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 463, в Московской области - 1 тыс. 646 новых случаев.

За минувшие сутки в РФ поставлен новый антирекорд по числу летальных исходов: умерли 890 пациентов, предыдущий максимум был зафиксирован 1 октября - 887 смертей. Больше всего скончавшихся в Москве - 65, в Петербурге - 59, в Свердловской области - 46.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 586 тыс. 536 случаев коронавирусной инфекции, 209 тыс. 918 умерших и 6 млн 725 тыс. 965 выписанных, в том числе 15 тыс. 391 выписаны за последние сутки, из них 1 тыс. 885 - в Москве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:06 03.10.2021
Зеленский считает, что встреча с Путиным тет-а-тет может быть результативной
0
149
10:50 03.10.2021
Бразилия. Протестующие требуют отставки президента Болсонару
0
232
09:47 03.10.2021
Бюджетные расходы на "национальную оборону" в РФ превысят расходы на "национальную экономику"
0
336
09:33 03.10.2021
ВВС Китая подняли в воздух около 40 военных самолетов для вылета к акватории Тайваня
0
342
09:15 03.10.2021
Около 10 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, 3 октября
0
287
09:00 03.10.2021
Санкции против "Северного потока 2" вызвали кадровый кризис в Госдепе США - СМИ
0
388
21:15 02.10.2021
В ноябре будет представлен новый проект конституции Белоруссии
0
845
20:40 02.10.2021
Алжирские власти отозвали своего посла из Франции для консультации
0
941
20:40 02.10.2021
В 2022 году будет произведена первая украинская вакцина от коронавируса
0
915
19:40 02.10.2021
Госфильмофонд поделит доход от "золотой коллекции" "Ленфильма" со студией - Голикова
0
742

Возврат к списку