В России поставлен новый антирекорд по числу смертей от COVID-19
11:55 03.10.2021 Источник: Интерфакс
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 25 769 в 85регионах, в том числе выявлено активно 2 247(8,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Рост числа новых заболевших коронавирусом за сутки составил 550, накануне сообщалось о 25 тыс. 219 заражениях, данные последних трех дней соотносятся с данными второй декады июля, когда в РФ наблюдался подъем заболеваемости, вызванный штаммом "дельта". Аналогичная ситуация наблюдается и в настоящий момент.
Рост идет в большинстве регионов, наибольшее число новых заражений зафиксировано в Москве - 4 тыс. 294 случая, это максимум с 18 июля, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 463, в Московской области - 1 тыс. 646 новых случаев.
За минувшие сутки в РФ поставлен новый антирекорд по числу летальных исходов: умерли 890 пациентов, предыдущий максимум был зафиксирован 1 октября - 887 смертей. Больше всего скончавшихся в Москве - 65, в Петербурге - 59, в Свердловской области - 46.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 586 тыс. 536 случаев коронавирусной инфекции, 209 тыс. 918 умерших и 6 млн 725 тыс. 965 выписанных, в том числе 15 тыс. 391 выписаны за последние сутки, из них 1 тыс. 885 - в Москве.
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