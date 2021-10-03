В России поставлен новый антирекорд по числу смертей от COVID-19

11:55 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 25 тыс. 769 случаев, умерли за сутки 890 пациентов, это новый антирекорд по числу скончавшихся за пандемию, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 25 769 в 85регионах, в том числе выявлено активно 2 247(8,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Рост числа новых заболевших коронавирусом за сутки составил 550, накануне сообщалось о 25 тыс. 219 заражениях, данные последних трех дней соотносятся с данными второй декады июля, когда в РФ наблюдался подъем заболеваемости, вызванный штаммом "дельта". Аналогичная ситуация наблюдается и в настоящий момент.

Рост идет в большинстве регионов, наибольшее число новых заражений зафиксировано в Москве - 4 тыс. 294 случая, это максимум с 18 июля, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 463, в Московской области - 1 тыс. 646 новых случаев.

За минувшие сутки в РФ поставлен новый антирекорд по числу летальных исходов: умерли 890 пациентов, предыдущий максимум был зафиксирован 1 октября - 887 смертей. Больше всего скончавшихся в Москве - 65, в Петербурге - 59, в Свердловской области - 46.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 586 тыс. 536 случаев коронавирусной инфекции, 209 тыс. 918 умерших и 6 млн 725 тыс. 965 выписанных, в том числе 15 тыс. 391 выписаны за последние сутки, из них 1 тыс. 885 - в Москве.