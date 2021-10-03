Закрывать школы из-за COVID-19 в массовом порядке Минпросвещения РФ не планирует
14:25 03.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует [такая] ситуация. Но какого-то закрытия или массового локдауна не предполагаем", - сообщил министр.
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