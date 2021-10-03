Недалеко от мечети Идгах в Кабуле прогремел мощный взрыв
15:40 03.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, в настоящий момент в районе одного из крупнейших религиозных сооружений Кабула идет перестрелка, предположительно, между талибами и боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", которая является ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
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