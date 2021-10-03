Недалеко от мечети Идгах в Кабуле прогремел мощный взрыв

15:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мощный взрыв прогремел в воскресенье недалеко от мечети Идгах в столице Афганистана, где проходит церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида, представителя захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщил местный телеканал "Кабул ньюс".

По его данным, в настоящий момент в районе одного из крупнейших религиозных сооружений Кабула идет перестрелка, предположительно, между талибами и боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", которая является ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.