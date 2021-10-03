Саакашвили уже осужден. Против него на рассмотрении еще есть уголовные дела - Прокуратура Грузии
16:51 03.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Михаил Саакашвили уже осужден. Против него на рассмотрении еще есть уголовные дела. Соответственно, он арестован и находится в пенитенциарном учреждении. Что же касается дела о пересечении границы, то тут мы не ограничены в сроках, когда посчитаем нужным, тогда и предъявим [обвинения]", - сказала сотрудница пресс-службы прокуратуры.
Она отметила, что, согласно грузинскому законодательству, когда человека задерживают по обвинению в совершении какого-либо преступления, у следователей есть 48 часов для предъявления обвинений. Если этого не происходит, то правоохранители обязаны человека выпустить на свободу. В случае с Саакашвили это правило не действует, так как он задержан как осужденный, а не обвиняемый.
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