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Саакашвили уже осужден. Против него на рассмотрении еще есть уголовные дела - Прокуратура Грузии

16:51 03.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на родине уже осужден по двум уголовным делам, соответственно, прокуратура не видит необходимости предъявлять ему в ускоренные сроки новое обвинение по делу о незаконном пересечении границы. Об этом в воскресенье сообщила ТАСС сотрудница пресс-службы надзорного органа.

"Михаил Саакашвили уже осужден. Против него на рассмотрении еще есть уголовные дела. Соответственно, он арестован и находится в пенитенциарном учреждении. Что же касается дела о пересечении границы, то тут мы не ограничены в сроках, когда посчитаем нужным, тогда и предъявим [обвинения]", - сказала сотрудница пресс-службы прокуратуры.

Она отметила, что, согласно грузинскому законодательству, когда человека задерживают по обвинению в совершении какого-либо преступления, у следователей есть 48 часов для предъявления обвинений. Если этого не происходит, то правоохранители обязаны человека выпустить на свободу. В случае с Саакашвили это правило не действует, так как он задержан как осужденный, а не обвиняемый.

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