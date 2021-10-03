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В Москве пройдет командная олимпиада школьников по программированию

17:08 03.10.2021

Учеников 5-11 классов столичных школ приглашают принять участие в Московской командной олимпиаде школьников по программированию. Она пройдет в два этапа 9 и 24 октября.

На отборочном этапе ребятам предложат одинаковый набор задач, а при подведении итогов будут учитывать не только количество правильно решенных заданий, но и потраченное на их выполнение время.

Финал пройдет на площадке факультета компьютерных наук Высшей школы экономики. Победители получат возможность принять участие во Всероссийской командной олимпиаде школьников по программированию в декабре.

Регистрация открыта до 7 октября на официальном сайте олимпиады. Команда должна состоять из трех человек. Если хотя бы один из членов команды является призером прошлогодних Московской или Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию, участие в отборочном этапе не обязательно.

«Сейчас у ребят есть много возможностей для изучения и глубокого погружения в предмет. Это и кружки, и различные онлайн-курсы, и IT-классы. Многие пробуют себя в соревнованиях и затем показывают высокие результаты. Например, столичные школьники завоевали больше половины дипломов в финале Всероссийской олимпиады по информатике в прошлом году, а летом москвичи в составе сборной на Международной олимпиаде по информатике удостоились золотых медалей. И я уверен, что участие в командной олимпиаде – это отличная возможность выступать вместе со своими единомышленниками, увлеченными программированием», – говорит научный руководитель Центра педагогического мастерства Москвы Иван Ященко.

Московская командная олимпиада школьников по программированию проводится с 2003 года. Ее организаторами выступают Центр педагогического мастерства Департамента образования и науки города Москвы и факультет компьютерных наук ВШЭ.

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