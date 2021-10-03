В Москве пройдет командная олимпиада школьников по программированию
17:08 03.10.2021
Учеников 5-11 классов столичных школ приглашают принять участие в Московской командной олимпиаде школьников по программированию. Она пройдет в два этапа 9 и 24 октября.
На отборочном этапе ребятам предложат одинаковый набор задач, а при подведении итогов будут учитывать не только количество правильно решенных заданий, но и потраченное на их выполнение время.
Финал пройдет на площадке факультета компьютерных наук Высшей школы экономики. Победители получат возможность принять участие во Всероссийской командной олимпиаде школьников по программированию в декабре.
Регистрация открыта до 7 октября на официальном сайте олимпиады. Команда должна состоять из трех человек. Если хотя бы один из членов команды является призером прошлогодних Московской или Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию, участие в отборочном этапе не обязательно.
«Сейчас у ребят есть много возможностей для изучения и глубокого погружения в предмет. Это и кружки, и различные онлайн-курсы, и IT-классы. Многие пробуют себя в соревнованиях и затем показывают высокие результаты. Например, столичные школьники завоевали больше половины дипломов в финале Всероссийской олимпиады по информатике в прошлом году, а летом москвичи в составе сборной на Международной олимпиаде по информатике удостоились золотых медалей. И я уверен, что участие в командной олимпиаде – это отличная возможность выступать вместе со своими единомышленниками, увлеченными программированием», – говорит научный руководитель Центра педагогического мастерства Москвы Иван Ященко.
Московская командная олимпиада школьников по программированию проводится с 2003 года. Ее организаторами выступают Центр педагогического мастерства Департамента образования и науки города Москвы и факультет компьютерных наук ВШЭ.
НОВОСТИ
- 16:51 03.10.2021
- Саакашвили уже осужден. Против него на рассмотрении еще есть уголовные дела - Прокуратура Грузии
- 15:40 03.10.2021
- Недалеко от мечети Идгах в Кабуле прогремел мощный взрыв
- 14:25 03.10.2021
- Закрывать школы из-за COVID-19 в массовом порядке Минпросвещения РФ не планирует
- 13:55 03.10.2021
- Союзами типа AUKUS Британия собирается в будущем противостоять "злонамеренным силам"
- 12:06 03.10.2021
- Зеленский считает, что встреча с Путиным тет-а-тет может быть результативной
- 11:55 03.10.2021
- В России поставлен новый антирекорд по числу смертей от COVID-19
- 10:50 03.10.2021
- Бразилия. Протестующие требуют отставки президента Болсонару
- 09:47 03.10.2021
- Бюджетные расходы на "национальную оборону" в РФ превысят расходы на "национальную экономику"
- 09:33 03.10.2021
- ВВС Китая подняли в воздух около 40 военных самолетов для вылета к акватории Тайваня
- 09:15 03.10.2021
- Около 10 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, 3 октября
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать