Премьер Грузии сказал, когда Саакашвили может вернуться в Украину

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который является гражданином Украины, сможет вернуться в Киев только после того, как отсидит на родине весь тюремный срок. Об этом в воскресенье заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили в интервью телеканалу "Имеди".

"Мы говорим о человеке, который был президентом [Грузии] в течение девяти лет. Это катастрофа и оскробление: человек по своему желанию отказался от гражданства нашей страны. Если он хочет вернуться на Украину, он сможет это сделать после того, как полностью отсидит срок и сможет идти куда захочет", - сказал Гарибашвили.