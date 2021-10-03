Премьер Грузии сказал, когда Саакашвили может вернуться в Украину
20:00 03.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы говорим о человеке, который был президентом [Грузии] в течение девяти лет. Это катастрофа и оскробление: человек по своему желанию отказался от гражданства нашей страны. Если он хочет вернуться на Украину, он сможет это сделать после того, как полностью отсидит срок и сможет идти куда захочет", - сказал Гарибашвили.
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