Самые влиятельные люди планеты попали под журналистское расследование об офшорных операциях
22:16 03.10.2021
В ходе расследования, которое получило название Pandora Papers, около 600 журналистов из 117 стран изучили почти 12 млн документов. СМИ, участвовавшие в этой работе, приступили в воскресенье вечером к публикации собранной информации. "Расследование показывает, каким образом лидеры стран, миллиардеры, преступники использовали систему офшоров, чтобы скрывать свои активы", - пишет The New York Times.
Би-би-си, в свою очередь, рассказывает, что согласно собранной информации, король Иордании Абдалла II тайно купил недвижимость в Великобритании и США на сумму в 70 млн фунтов стерлингов.
Также журналисты утверждают, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и его семья "тайно были связаны со сделками в Великобритании на более чем 400 млн фунтов". Авторы расследования насчитали 17 купленных Алиевыми объектов недвижимости в Великобритании.
В расследовании, как отмечает британская корпорация, также говорится, что президент Украины Владимир Зеленский "передал свою долю в тайной офшорной компании незадолго до победы на выборах 2019 года".
ICIJ утверждает, что бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр уклонился от уплаты налогов на сумму более 400 тыс. долларов при покупке офшорной компании у семьи бахрейнского министра. Об этом сообщает в воскресенье газета "Майами геральд" со ссылкой на опубликованные ICIJ документы Pandora Papers, - пишет ТАСС.
"Записи указывают, что Шери Блэр (супруга Тони Блэра - прим. ТАСС) и ее муж, который работал дипломатом на Ближнем Востоке после ухода с поста премьер-министра в 2007 году, приобрели офшорную компанию, работающую в сфере недвижимости у семьи министра промышленности и туризма Бахрейна Зайеда бин Рашида аль-Зайяни. Купив акции компании вместо здания, Блэр смог оформить соглашение таким образом, что ему не пришлось платить более 400 тыс. долларов в качестве налога на собственность", - утверждает газета.
Как добавляет издание, Шери Блэр заявила, что была не намерена становиться собственником компании, а выступила в качестве покупателя, чтобы вернуть ее под британскую юрисдикцию.
НОВОСТИ
- 20:00 03.10.2021
- Премьер Грузии сказал, когда Саакашвили может вернуться в Украину
- 17:08 03.10.2021
- В Москве пройдет командная олимпиада школьников по программированию
- 16:51 03.10.2021
- Саакашвили уже осужден. Против него на рассмотрении еще есть уголовные дела - Прокуратура Грузии
- 15:40 03.10.2021
- Недалеко от мечети Идгах в Кабуле прогремел мощный взрыв
- 14:25 03.10.2021
- Закрывать школы из-за COVID-19 в массовом порядке Минпросвещения РФ не планирует
- 13:55 03.10.2021
- Союзами типа AUKUS Британия собирается в будущем противостоять "злонамеренным силам"
- 12:06 03.10.2021
- Зеленский считает, что встреча с Путиным тет-а-тет может быть результативной
- 11:55 03.10.2021
- В России поставлен новый антирекорд по числу смертей от COVID-19
- 10:50 03.10.2021
- Бразилия. Протестующие требуют отставки президента Болсонару
- 09:47 03.10.2021
- Бюджетные расходы на "национальную оборону" в РФ превысят расходы на "национальную экономику"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать