Самые влиятельные люди планеты попали под журналистское расследование об офшорных операциях

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Свыше 30 бывших и действующих лидеров стран мира и более 300 высокопоставленных госчиновников упоминаются в расследовании об офшорных финансовых операциях, проведенном Международным консорциумом журналистских расследовании (ICIJ), сообщила в воскресенье британская телерадиокорпорация Би-би-си.Также в собранных участниками расследования документах есть упоминания о 130 миллиардерах из списка Forbes наиболее богатых людей планеты, - сообщает Интерфакс

В ходе расследования, которое получило название Pandora Papers, около 600 журналистов из 117 стран изучили почти 12 млн документов. СМИ, участвовавшие в этой работе, приступили в воскресенье вечером к публикации собранной информации. "Расследование показывает, каким образом лидеры стран, миллиардеры, преступники использовали систему офшоров, чтобы скрывать свои активы", - пишет The New York Times.

Би-би-си, в свою очередь, рассказывает, что согласно собранной информации, король Иордании Абдалла II тайно купил недвижимость в Великобритании и США на сумму в 70 млн фунтов стерлингов.

Также журналисты утверждают, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и его семья "тайно были связаны со сделками в Великобритании на более чем 400 млн фунтов". Авторы расследования насчитали 17 купленных Алиевыми объектов недвижимости в Великобритании.

В расследовании, как отмечает британская корпорация, также говорится, что президент Украины Владимир Зеленский "передал свою долю в тайной офшорной компании незадолго до победы на выборах 2019 года".

ICIJ утверждает, что бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр уклонился от уплаты налогов на сумму более 400 тыс. долларов при покупке офшорной компании у семьи бахрейнского министра. Об этом сообщает в воскресенье газета "Майами геральд" со ссылкой на опубликованные ICIJ документы Pandora Papers, - пишет ТАСС.

"Записи указывают, что Шери Блэр (супруга Тони Блэра - прим. ТАСС) и ее муж, который работал дипломатом на Ближнем Востоке после ухода с поста премьер-министра в 2007 году, приобрели офшорную компанию, работающую в сфере недвижимости у семьи министра промышленности и туризма Бахрейна Зайеда бин Рашида аль-Зайяни. Купив акции компании вместо здания, Блэр смог оформить соглашение таким образом, что ему не пришлось платить более 400 тыс. долларов в качестве налога на собственность", - утверждает газета.

Как добавляет издание, Шери Блэр заявила, что была не намерена становиться собственником компании, а выступила в качестве покупателя, чтобы вернуть ее под британскую юрисдикцию.