На пост нового, 100-го премьер-министра Японии избран Фумио Кисида
08:10 04.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По итогам голосования Кисида получил 311 из 458 голосов. Следующий за ним лидер Конституционно- демократической партии Японии Юкио Эдано получил 124 голоса.
В эти минуты голосование за кандидатуру Кисиды проходит и в верхней палате парламента, где за него также проголосует большинство депутатов, - правящий блок во главе с ЛДП обладает в обеих палатах парламента большинством. В то же время при избрании премьера нижняя палата имеет приоритет над верхней, и именно результат голосования в ней определяет нового главу правительства.
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