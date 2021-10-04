На пост нового, 100-го премьер-министра Японии избран Фумио Кисида

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ключевая нижняя палата японского парламента в понедельник большинством голосов избрала председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Фумио Кисиду на должность нового, 100-го по счету премьер-министра страны. Трансляция голосования велась на сайте парламента.



По итогам голосования Кисида получил 311 из 458 голосов. Следующий за ним лидер Конституционно- демократической партии Японии Юкио Эдано получил 124 голоса.



В эти минуты голосование за кандидатуру Кисиды проходит и в верхней палате парламента, где за него также проголосует большинство депутатов, - правящий блок во главе с ЛДП обладает в обеих палатах парламента большинством. В то же время при избрании премьера нижняя палата имеет приоритет над верхней, и именно результат голосования в ней определяет нового главу правительства.



