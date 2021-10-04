В США произошел масштабный разлив нефти - СМИ
08:00 04.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его сведениям, техногенный инцидент произошел из-за утечки на нефтепроводе компании Amplify Energy в районе округа Орендж на юге штата. Инцидент уже оказал влияние на местную фауну. "Мы начали находить мертвых птиц и рыб на побережье", - приводит телеканал слова представителя округа Кэтрин Фоули.
Национальный совет по безопасности на транспорте США направил специалистов для расследования произошедшего. В настоящее время длина нефтяного пятна составляет порядка 12 км, и разлив до сих пор не локализован. Властям в целях предосторожности пришлось отменить намеченное на выходные авиашоу, местным жителям предписано избегать зоны экологического бедствия.
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