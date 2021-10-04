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Япония сделала России представление в связи с готовящимися учениями ВС РФ

09:00 04.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии сделало российской стороне представление в связи с учениями ВС России, которые, согласно заявлениям Токио, пройдут в этом месяце в акватории Японского моря. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

"Зона проведения ракетных стрельб России частично затрагивает исключительную экономическую зону нашей страны", - утверждал он. "В этой связи по дипломатическим каналам мы сделали российской стороне представление", - отметил Като.

По его словам, эти учения должны пройти с 4 по 9 октября в акватории Японского моря. "Мы продолжим пристально следить за действиями российских военных вблизи нашего государства, включая эти учения", - добавил он.

В субботу газета "Санкэй" со ссылкой на источники сообщила, что правительство Японии выразило протест властям РФ в связи с учениями российских вооруженных сил, которые, по словам Токио, должны пройти в октябре в акватории острова Кунашир. Как утверждало издание, Россия уведомила Японию о готовящихся маневрах в конце сентября.

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