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НОВОСТИ

Турция предлагает «Росатому» построить еще две АЭС - СМИ

09:05 04.10.2021 Источник: Коммерсант.ru

Анкара предлагает «Росатому», уже строящему в Турции АЭС «Аккую» за $22 млрд, взять на себя строительство еще двух атомных станций — в Синопе и Игнеаде на берегу Черного моря. Проект в Синопе выглядит наиболее проработанным.

На эти площадки ранее претендовали инвесторы из Японии и Китая, но стороны не договорились по цене.  Коммерсантъ

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