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НОВОСТИ

По темпам роста числа камер наблюдения РФ вышла на второе место в мире

09:20 04.10.2021 Источник: Известия

К концу первого полугодия 2021 года в общественных местах РФ было установлено чуть более 15 млн камер видеонаблюдения — за год их количество выросло на 10,1%, подсчитали аналитики агентства Telecom Daily.

Таким образом, Россия вышла на второе место в мире по темпам роста парка таких устройств — впереди только Южная Корея, где за год количество камер увеличилось на 30%. При этом по абсолютному числу камер наблюдения Россия занимает третье место в мире после Китая и США, где установлено 200 млн и 50 млн таких устройств.  Известия

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