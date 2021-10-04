По темпам роста числа камер наблюдения РФ вышла на второе место в мире
09:20 04.10.2021 Источник: Известия
К концу первого полугодия 2021 года в общественных местах РФ было установлено чуть более 15 млн камер видеонаблюдения — за год их количество выросло на 10,1%, подсчитали аналитики агентства Telecom Daily.
Таким образом, Россия вышла на второе место в мире по темпам роста парка таких устройств — впереди только Южная Корея, где за год количество камер увеличилось на 30%. При этом по абсолютному числу камер наблюдения Россия занимает третье место в мире после Китая и США, где установлено 200 млн и 50 млн таких устройств. Известия
НОВОСТИ
- 10:32 04.10.2021
- Транзит газа в Венгрию не возобновлялся, идет реэкспорт из хранилищ - оператор ГТС Украины
- 10:20 04.10.2021
- Северная и Южная Корея восстановили каналы связи
- 10:05 04.10.2021
- В Оренбургской области задержан подозреваемый в тройном убийстве
- 10:00 04.10.2021
- На большей части территории России этой зимой ожидается аномальное количество осадков
- 09:32 04.10.2021
- На Байконуре освятили ракету, которая выведет на орбиту корабль с Пересильд
- 09:05 04.10.2021
- Турция предлагает «Росатому» построить еще две АЭС - СМИ
- 09:00 04.10.2021
- Япония сделала России представление в связи с готовящимися учениями ВС РФ
- 08:10 04.10.2021
- На пост нового, 100-го премьер-министра Японии избран Фумио Кисида
- 08:00 04.10.2021
- В США произошел масштабный разлив нефти - СМИ
- 22:16 03.10.2021
- Самые влиятельные люди планеты попали под журналистское расследование об офшорных операциях
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать