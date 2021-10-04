На большей части территории России этой зимой ожидается аномальное количество осадков
10:00 04.10.2021 Источник: Эхо Москвы
На большей части территории России этой зимой может выпасть аномально много осадков. Об этом предупреждает центр погоды «Фобос». По его данным, из-за аномальных холодов сейчас в Арктике замедлилось таяние льдов.
Это приведет к тому, что циркуполярный вихрь, который каждый год формируется зимой над Северным полушарием, будет мощнее обычного, и арктические воздушные массы будут заходить дальше обычного на юг.
Так, в Москве высота сугробов может превысить многолетнюю климатическую норму на четверть.
Прошлой зимой снега в столичном регионе выпало на 20% больше нормы. Эхо Москвы
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