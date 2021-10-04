0
0
102
НОВОСТИ

На большей части территории России этой зимой ожидается аномальное количество осадков

10:00 04.10.2021 Источник: Эхо Москвы

На большей части территории России этой зимой может выпасть аномально много осадков. Об этом предупреждает центр погоды «Фобос». По его данным, из-за аномальных холодов сейчас в Арктике замедлилось таяние льдов.

Это приведет к тому, что циркуполярный вихрь, который каждый год формируется зимой над Северным полушарием, будет мощнее обычного, и арктические воздушные массы будут заходить дальше обычного на юг.

Так, в Москве высота сугробов может превысить многолетнюю климатическую норму на четверть.

Прошлой зимой снега в столичном регионе выпало на 20% больше нормы.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 04.10.2021
Транзит газа в Венгрию не возобновлялся, идет реэкспорт из хранилищ - оператор ГТС Украины
0
45
10:20 04.10.2021
Северная и Южная Корея восстановили каналы связи
0
160
10:05 04.10.2021
В Оренбургской области задержан подозреваемый в тройном убийстве
0
108
09:32 04.10.2021
На Байконуре освятили ракету, которая выведет на орбиту корабль с Пересильд
0
168
09:20 04.10.2021
По темпам роста числа камер наблюдения РФ вышла на второе место в мире
0
174
09:05 04.10.2021
Турция предлагает «Росатому» построить еще две АЭС - СМИ
0
213
09:00 04.10.2021
Япония сделала России представление в связи с готовящимися учениями ВС РФ
0
170
08:10 04.10.2021
На пост нового, 100-го премьер-министра Японии избран Фумио Кисида
0
257
08:00 04.10.2021
В США произошел масштабный разлив нефти - СМИ
0
254
22:16 03.10.2021
Самые влиятельные люди планеты попали под журналистское расследование об офшорных операциях
0
996

Возврат к списку