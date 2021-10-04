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НОВОСТИ

Северная и Южная Корея восстановили каналы связи

10:20 04.10.2021 Источник: Газета.Ru

Южная Корея и КНДР в понедельник утром восстановили каналы связи. Об этом сообщает агентство Yonhap. В публикации отмечается, что связь была восстановлена в 9:00 по местному времени (3:00 по мск).

Представители Северной Кореи ответили на телефонный звонок от Южной Кореи спустя два месяца после блокировки каналов связи.

Стороны поговорили по военной линии и по линии межкорейского офиса.

В правительстве Южной Кореи выразили надежду на скорейшее возобновление межкорейских переговоров после восстановления линий связи, подчеркивается в публикации.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил о готовности восстановить каналы связи с Южной Кореей.  Газета.Ru

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