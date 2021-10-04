Северная и Южная Корея восстановили каналы связи
10:20 04.10.2021 Источник: Газета.Ru
Южная Корея и КНДР в понедельник утром восстановили каналы связи. Об этом сообщает агентство Yonhap. В публикации отмечается, что связь была восстановлена в 9:00 по местному времени (3:00 по мск).
Представители Северной Кореи ответили на телефонный звонок от Южной Кореи спустя два месяца после блокировки каналов связи.
Стороны поговорили по военной линии и по линии межкорейского офиса.
В правительстве Южной Кореи выразили надежду на скорейшее возобновление межкорейских переговоров после восстановления линий связи, подчеркивается в публикации.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил о готовности восстановить каналы связи с Южной Кореей. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 10:32 04.10.2021
- Транзит газа в Венгрию не возобновлялся, идет реэкспорт из хранилищ - оператор ГТС Украины
- 10:05 04.10.2021
- В Оренбургской области задержан подозреваемый в тройном убийстве
- 10:00 04.10.2021
- На большей части территории России этой зимой ожидается аномальное количество осадков
- 09:32 04.10.2021
- На Байконуре освятили ракету, которая выведет на орбиту корабль с Пересильд
- 09:20 04.10.2021
- По темпам роста числа камер наблюдения РФ вышла на второе место в мире
- 09:05 04.10.2021
- Турция предлагает «Росатому» построить еще две АЭС - СМИ
- 09:00 04.10.2021
- Япония сделала России представление в связи с готовящимися учениями ВС РФ
- 08:10 04.10.2021
- На пост нового, 100-го премьер-министра Японии избран Фумио Кисида
- 08:00 04.10.2021
- В США произошел масштабный разлив нефти - СМИ
- 22:16 03.10.2021
- Самые влиятельные люди планеты попали под журналистское расследование об офшорных операциях
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать