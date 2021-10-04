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Транзит газа в Венгрию не возобновлялся, идет реэкспорт из хранилищ - оператор ГТС Украины

10:32 04.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Транзит российского природного газа в Венгрию не осуществляется с 1 октября, однако европейские трейдеры осуществляют реэкспорт газа в эту страну из подземных хранилищ (ПХГ) Украины в незначительных объемах. Об этом сообщил в понедельник глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в "Фейсбуке".

"В прессе распространяется информация о том, что "Газпром" возобновил транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует действительности. Да, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ", - отметил он.

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