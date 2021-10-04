0
0
128
НОВОСТИ

ЦИК передаст думский мандат единороссов актеру Владимиру Машкову

11:00 04.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центризбирком России на заседании в понедельник планирует передать вакантный мандат депутата Госдумы от "Единой России" худруку Московского театра Олега Табакова, актеру Владимиру Машкову. Об этом говорится в постановлении ЦИК, которое планируется принять на заседании.

Отмечается, что вакантный мандат передается от директора Государственного театра наций Марии Ревякиной - региональная группа номер 38 (город Москва).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 04.10.2021
Россия в качестве ответной меры объявила дипломата Северной Македонии персоной нон грата
0
31
12:00 04.10.2021
В России выявили 25 781 случай заражения коронавирусом за сутки
0
42
11:47 04.10.2021
Сделать прививку в ГУМе смогут до 5 тыс человек в день
0
68
11:32 04.10.2021
Пашинян заявил, что риторика Баку препятствует преодолению атмосферы вражды в регионе
0
103
11:20 04.10.2021
В РФ от ковида вакцинированы около 60% граждан старше 60 лет - Мурашко
0
116
11:05 04.10.2021
Саакашвили мог прибыть в Грузию из Одессы, спрятавшись в грузовике - ТВ
0
125
10:32 04.10.2021
Транзит газа в Венгрию не возобновлялся, идет реэкспорт из хранилищ - оператор ГТС Украины
0
200
10:20 04.10.2021
Северная и Южная Корея восстановили каналы связи
0
263
10:05 04.10.2021
В Оренбургской области задержан подозреваемый в тройном убийстве
0
214
10:00 04.10.2021
На большей части территории России этой зимой ожидается аномальное количество осадков
0
219

Возврат к списку