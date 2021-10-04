Саакашвили мог прибыть в Грузию из Одессы, спрятавшись в грузовике - ТВ
11:05 04.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили мог нелегально прибыть из Одессы в грузинский порт Поти, спрятавшись в грузовике. Об этом в понедельник сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии, ссылаясь на свои источники.
По данным СМИ, паром, на котором находился грузовик с бывшим президентом, покинул украинкий порт 27 сентября, а через два дня Саакашвили уже был в Грузии. Из Поти он отправился в Батуми, потом поехал в Тбилиси, где находился в квартире некоего Элгуджи Цомая, занимавшегося грузовыми перевозками. Как полагает телеканал, информацию о нахождении Саакашвили в Грузии правоохранители получили от его близкого окружения.
Помимо бывшего главы государства, стражи порядка задержали владельца квартиры по обвинению в сокрытии преступления. Ему уже официально предъявили обвинение.
Экс-президента задержали в Грузии 1 октября после того, как он опубликовал видео, на котором утверждал, что прибыл в Батуми. Он арестован и в настоящий момент находится в тюрьме города Рустави, недалеко от Тбилиси.
НОВОСТИ
- 12:05 04.10.2021
- Россия в качестве ответной меры объявила дипломата Северной Македонии персоной нон грата
- 12:00 04.10.2021
- В России выявили 25 781 случай заражения коронавирусом за сутки
- 11:47 04.10.2021
- Сделать прививку в ГУМе смогут до 5 тыс человек в день
- 11:32 04.10.2021
- Пашинян заявил, что риторика Баку препятствует преодолению атмосферы вражды в регионе
- 11:20 04.10.2021
- В РФ от ковида вакцинированы около 60% граждан старше 60 лет - Мурашко
- 11:00 04.10.2021
- ЦИК передаст думский мандат единороссов актеру Владимиру Машкову
- 10:32 04.10.2021
- Транзит газа в Венгрию не возобновлялся, идет реэкспорт из хранилищ - оператор ГТС Украины
- 10:20 04.10.2021
- Северная и Южная Корея восстановили каналы связи
- 10:05 04.10.2021
- В Оренбургской области задержан подозреваемый в тройном убийстве
- 10:00 04.10.2021
- На большей части территории России этой зимой ожидается аномальное количество осадков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать