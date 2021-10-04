В РФ от ковида вакцинированы около 60% граждан старше 60 лет - Мурашко

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 60% лиц старше 60 лет в России уже вакцинированы против коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"У нас сегодня лиц старше 60 лет вакцинировано чуть больше 60%", - сказал он на форуме "Биотехмед".