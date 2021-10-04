Пашинян заявил, что риторика Баку препятствует преодолению атмосферы вражды в регионе
11:32 04.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Агрессивная риторика Азербайджана, нарушения режима прекращения огня, а также самовольная интерпретация пунктов заявления от 9 ноября 2020 года лидеров Армении, РФ и Азербайджана по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе препятствуют преодолению атмосферы вражды в регионе. Об этом в понедельник в Вильнюсе на пресс-конференции с премьером Литвы Ингридой Шимоните заявил глава армянского кабмина Никол Пашинян.
"В результате выборов наш кабмин получил мандат на выполнения работ по открытию эпохи мира для нашего народа и всего региона. Мы полны решимости пройти этот путь, но с сожалением должны отметить, что постоянные нарушения режима прекращения огня, вопрос возвращения военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц, а также самовольная интерпретация заявления от 9 ноября и агрессивная риторика препятствуют преодолению атмосферы вражды", - заявил он.
НОВОСТИ
- 12:05 04.10.2021
- Россия в качестве ответной меры объявила дипломата Северной Македонии персоной нон грата
- 12:00 04.10.2021
- В России выявили 25 781 случай заражения коронавирусом за сутки
- 11:47 04.10.2021
- Сделать прививку в ГУМе смогут до 5 тыс человек в день
- 11:20 04.10.2021
- В РФ от ковида вакцинированы около 60% граждан старше 60 лет - Мурашко
- 11:05 04.10.2021
- Саакашвили мог прибыть в Грузию из Одессы, спрятавшись в грузовике - ТВ
- 11:00 04.10.2021
- ЦИК передаст думский мандат единороссов актеру Владимиру Машкову
- 10:32 04.10.2021
- Транзит газа в Венгрию не возобновлялся, идет реэкспорт из хранилищ - оператор ГТС Украины
- 10:20 04.10.2021
- Северная и Южная Корея восстановили каналы связи
- 10:05 04.10.2021
- В Оренбургской области задержан подозреваемый в тройном убийстве
- 10:00 04.10.2021
- На большей части территории России этой зимой ожидается аномальное количество осадков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать