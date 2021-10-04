Сделать прививку в ГУМе смогут до 5 тыс человек в день
11:47 04.10.2021
В ГУМе снова открыт центр вакцинации от COVID-19, он будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00, здесь смогут сделать прививку около пяти тысяч человек в день. Для желающих пройти вакцинацию выделены более просторные помещения, обеспечен максимальный комфорт и улучшена логистика, также тут можно будет забрать коробку «С заботой о здоровье».
Как рассказала журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, «Каждый период развития пандемии требует собственного подхода к организации вакцинации. Летом, когда в кратчайшие сроки нужно было привить максимальное число людей, мы задействовали все возможные ресурсы, включая павильоны «Здоровая Москва» и крупнейший центр вакцинации в Гостином дворе. Сейчас - другое время, которое требует иных решений. На сегодняшний день у нас нет потребности в таких огромных площадях. Но массовая вакцинация продолжается, поэтому с сегодняшнего дня возобновляет работу пункт вакцинации в ГУМе».
Также она сообщила о закрытии центра вакцинации в Гостином дворе.
В Москве на базе городских поликлиник работают более 100 центров вакцинации, кроме того, возможность без записи сделать прививку от COVID-19 предоставляют торговые центры и другие популярные у горожан локации.
С подробной информацией о вакцинации можно ознакомиться на сайте.
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