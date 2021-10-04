В России выявили 25 781 случай заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 781, до 7 612 317. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,34%. При этом уже три дня в стране выявляют свыше 25 тысяч случаев заражения.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 14 526, до 6 740 491. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 88,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 883 против 890 днем ранее. Всего с начала пандемии умер 210 801 пациент. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,77%, следует из данных штаба.