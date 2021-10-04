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Россия в качестве ответной меры объявила дипломата Северной Македонии персоной нон грата

12:05 04.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД России объявил персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве в качестве ответа на аналогичные действия в отношении сотрудника посольства РФ. Об этом говорится в сообщении МИД России.

"Четвертого октября временный поверенный в делах Республики Северной Македонии в Российской Федерации Оливера Чаушевская-Димовская была приглашена в МИД России, где ей вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве. Данная мера является ответом на принятое в августе северомакедонской стороной ничем не обоснованное решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Скопье", - говорится в сообщении.

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