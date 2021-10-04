В Москве выявили 4 410 заразившихся коронавирусом за сутки
12:20 04.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 4 410 против 4 294 днем ранее, это максимальное значение с 17 июля. Всего с начала пандемии было выявлено 1 650 649 заболевших, сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост составил 0,27%.
Число летальных исходов в Москве возросло на 66 за сутки. Всего в столице из-за ковида умерли 29 242 человека.
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