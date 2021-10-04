Шамана Габышева поместили в Новосибирскую психиатрическую больницу

12:32

Шаман Александр Габышев направлен на лечение в Новосибирскую психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением. Об этом в своем телеграм-канале рассказал его адвокат Алексей Прянишников.

Габышева увезли на принудительное лечение 26 сентября, о чем его защитнику Алексею Прянишникову сообщили сотрудники якутского СИЗО, где шаман содержался до вступления постановления суда в силу. znak.com