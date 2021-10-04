0
0
141
НОВОСТИ

Шамана Габышева поместили в Новосибирскую психиатрическую больницу

12:32 04.10.2021

Шаман Александр Габышев направлен на лечение в Новосибирскую психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением. Об этом в своем телеграм-канале рассказал его адвокат Алексей Прянишников.

Габышева увезли на принудительное лечение 26 сентября, о чем его защитнику Алексею Прянишникову сообщили сотрудники якутского СИЗО, где шаман содержался до вступления постановления суда в силу.  znak.com

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 04.10.2021
Экс-президент Армении Кочарян заявил, что намерен начать уличные акции протеста в стране
0
68
13:05 04.10.2021
ВОЗ может утвердить вакцину "Спутник V" в ближайшие недели
0
98
13:00 04.10.2021
Нобелевская премия по медицине присуждена за открытие рецепторов температуры и осязания
0
145
12:37 04.10.2021
Сбер расширил список стран для переводов с карты с выплатой наличными
0
136
12:20 04.10.2021
В Москве выявили 4 410 заразившихся коронавирусом за сутки
0
144
12:05 04.10.2021
Россия в качестве ответной меры объявила дипломата Северной Македонии персоной нон грата
0
201
12:00 04.10.2021
В России выявили 25 781 случай заражения коронавирусом за сутки
0
179
11:47 04.10.2021
Сделать прививку в ГУМе смогут до 5 тыс человек в день
0
178
11:32 04.10.2021
Пашинян заявил, что риторика Баку препятствует преодолению атмосферы вражды в регионе
0
218
11:20 04.10.2021
В РФ от ковида вакцинированы около 60% граждан старше 60 лет - Мурашко
0
204

Возврат к списку